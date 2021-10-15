Во Львове произошел пожар на стоянке больших авто, погибли три человека

Во Львове возник пожар в металлическом вагончике, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

Происшествие произошло вечером 14 октября на улице Городецкой на открытой территории автостоянки крупногабаритных автомобилей и техники.

На момент прибытия пожарных к месту вызова с вагончика выбивались языки пламени. В 21:35 пожарные локализовали пожар, и в 21:40 полностью ликвидировали.

"После ликвидации возгорания и обследования места пожара в середине вагончика были обнаружены тела трех погибших", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

Напомним, в результате пожара в киевском хостеле, что в Святошинском районе столицы, погиб 34-летний мужчина.