Во Львове произошел пожар на стоянке больших авто, погибли три человека

Причина возгорания устанавливается.

Во Львове возник пожар в металлическом вагончике, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

Происшествие произошло вечером 14 октября на улице Городецкой на открытой территории автостоянки крупногабаритных автомобилей и техники.

На момент прибытия пожарных к месту вызова с вагончика выбивались языки пламени. В 21:35 пожарные локализовали пожар, и в 21:40 полностью ликвидировали.

"После ликвидации возгорания и обследования места пожара в середине вагончика были обнаружены тела трех погибших", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются.

Напомним, в результате пожара в киевском хостеле, что в Святошинском районе столицы, погиб 34-летний мужчина.

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