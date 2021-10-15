Аэропорт Киев закрывают на целый год: что будет с рейсами

Международный столичный аэропорт Киев (Жуляны) не будет работать целый год. Его полностью закроют. Аэропорт не будет выпускать самолеты и не будет принимать никаких рейсов. Все вылеты, которые из него осуществлялись, переносят в другой воздушный порт.

Аэропорт закроют на весь 2024 год. Там будут проводить реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Ранее сообщали, что Жуляны будут закрыты в 2023 году, и то не на целый год, а на 8-9 месяцев, но теперь планы изменились.

В 2023 году ремонтные работы там также будут проводиться, однако с сохранением функциональности аэропорта. В это время планируют ремонтировать рулежные дорожки.

А вот в 2024, на который запланирован основной объем работ по реконструкции полосы, придется аэропорт полностью закрыть, говорит глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский.

Взлетно-посадочную полосу планируют укрепить и удлинить на 460 метров. После реконструкции ее длина составит 2770 метров. Это расширит возможности аэропорта по приему дальнемагистральных самолетов. Суммарно стоимость запланированных работ может потянуть на 2,5-5 миллиардов гривен.

Что будет с рейсами, которые принимает и отправляет аэропорт Киев ?

Сейчас в Жулянах базируется лоукостер Wizz Air. На то время, пока будет длиться реконструкция, ему придется перейти из "родного" аэропорта на обслуживание в Борисполь. Однако при этом глава Wizz Air Роберт Кери пообещал руководству аэропорта Киев , что как только работы закончатся, его самолеты вернутся назад.

Собственно, и реконструкцию полосы затеяли в основном ради того, чтобы она могла принимать Airbus A321 - дальнемагистральные самолеты, которые есть на службе у Wizz Air. Ныне эта авиакомпания использует такие самолеты на рейсах между Киевом и ОАЭ (Абу-Даби). Поэтому эта марка воздушных судов и сейчас вылетает из Борисполя.

Кстати, за последние годы из-за лучшей технической оснащенности Борисполя туда перешли из Жулян несколько авиаперевозчиков. Денис Костржевский объясняет это тем, что там лучшие технические условия и, кроме того, перевозчики платят более низкие сборы.

Однако и аэропорт Киев не стоит сбрасывать со счетов, считает топ-менеджер. После реконструкции полосы условия в нем также улучшатся. А кроме того, у него есть еще одно бесспорное преимущество: он расположен намного ближе к центру столицы, чем Борисполь.