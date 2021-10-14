Lexus LX нового поколения будет еще мощнее

Lexus показал на тизере внедорожник Lexus LX нового поколения, который является люксовой версией Toyota Land Cruiser 300. Его официальная премьера состоится в ближайшие дни.

Судя по тизеру и шпионским фотографиям, новый LX получит огромную решетку радиатора, новую головную оптику, а также совершенно новый задний бампер и задние фонари (на фотографии мы видим светодиодную полосу, которая соединяет задние фонари). В целом его дизайн возьмет некоторые элементы дизайна нового Lexus NX.

Салон нового внедорожника будет отделан премиальными материалами, будет большое количество современных технологий, оборудования, систем коммуникации, активной безопасности и помощи водителю.

В частности, среди новинок: Multi-Terrain Select и Multi-Terrain Monitor, камеры кругового обзора, подтверждение личности водителя по отпечатку пальца.

Под капотом находится 3,5-л двигатель V6 с двойным турбонаддувом мощностью 409 л.с. (этим мотором также оснащается и новый Крузак). Позже покупателям предложат гибридную силовую установку мощностью 480 л.с.

В Украине сейчас Lexus LX стоит от 2 805 023 гривен. Он оснащается восьмицилиндровым 4,5 л мотором мощностью 272 л.с.

Напомним, ранее стало известно, что Lexus выпустит маленький кроссовер на базе Toyota Yaris Cross.