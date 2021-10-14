У кроссовера Dacia Spring появилась коммерческая версия

В Европе начались продажи коммерческой версии нового электрического кроссовера Dacia Spring, который был представлен несколько месяцев назад. Она называется Dacia Spring Business.

По оборудованию Spring Business сопоставим с комплектацией Comfort. Набор оборудования не слишком большой, но в нем есть все необходимое для повседневных поездок.

Spring Business подготовлен к определению положения (через подключаемый смартфон) и дистанционной разблокировке замков. Сиденья обтянуты прочным кожзамом.

У такого кроссовера есть передние и боковые подушки безопасности, кондиционер, электрические стеклоподъемники, задние датчики парковки, камера заднего вида, обогрев заднего стекла, система помощи при экстренном торможении, центральный замок, бортовой компьютер, 14-дюймовые стальные колесные диски.

Электрическая силовая установка состоит из электромотора мощностью 44 л.с. и 125 Нм крутящего момента, и батареи на 26,8 кВтч. Разгон до 50 км/ч занимает 5,8 секунды при максимальной скорости 125 км/ч. Запас хода – 230 км. Однако, запас хода можно увеличить до 305 км при помощи режима движения ECO.

Стоит такая версия 18 815 евро. Фактически это более дешевая альтернатива коммерческому Renault ZOE Business.

Ранее сообщалось, что Dacia Duster нового поколения, который появится в 2024 году, получит гибридную силовую установку, но останется бюджетным.