Volocopter провел испытания грузового беспилотника с 18 роторами

Volocopter известен прежде всего своим пассажирским электрическим транспортом вертикального взлета и посадки. Теперь компания провела летные испытания новой разработки VoloDrone, предназначенной для транспортировки грузов.

Volocopter

Volocopter провел испытания своего дрона с 18 роторами, который может доставлять грузы массой до 200 килограмм. Впервые аппарат успешно доставил посылку в рамках испытаний

После того, как компания представила свой грузовой VoloDrone в 2019 году Volocopter регулярно выполнял испытательные полеты на закрытых аэродромах по всей Германии. Как и сам Volocopter, гигантский беспилотный летательный аппарат использует 18 роторов, аккумулятор и электродвигатели, чтобы подняться в воздух. Согласно документации, аппарат может перевозить полезную нагрузку весом до 200 кг на расстояние до 40 км.

Во вторник VoloDrone осуществил свою первую имитацию доставки на публике. Volocopter провел учения совместно с логистической фирмой DB Schenker. Это произошло в рамках Всемирного конгресса 2021 года в Гамбурге и началось с того, что команда закрепила груз на шасси VoloDrone.

Затем аппарат взлетел, достигнув высоты 22 м и перенес груз в течение трех минут полета на близлежащую автостоянку, где благополучно приземлился. Оттуда электрические грузовые наземные средства доставили товар в конечную точку. Volocopter продолжит выполнять испытательные полеты на VoloDrone вместе с пассажирскими eVTOL. Для этого компания также планирует создать инфраструктуру для поддержки эксплуатации этих транспортных средств.

Идеальный тип инфраструктуры для этих транспортных средств, согласно компании, это так называемые «Волопорты» (Voloport). Там транспортные средства могут приземляться, поменять батареи и забрать людей и грузы. Компания заявила, что планирует запустить первые такие пункты в ближайшие два или три года. Правда, придется пройти через бумажную волокиту и процесс сертификации — неизвестно, насколько это затянется.



