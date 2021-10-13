Судно ВМС Украины получило повреждения в Черном море

Угрозы жизни личного состава и угрозы потери судна пока нет.

"Балта"
Фото: Википедия
"Балта"

В Черном море возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждения судно национального флота. Угрозы жизни личного состава и угрозы потери судна пока нет.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

"В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждения судно национального флота. После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть", - говорится в сообщении.

По информации военных, с целью обеспечения проведения поисково-спасательных работ ВМС развернули пункт управления поисково-спасательного обеспечения, наладили взаимодействие с казенным предприятием "Морская поисково-спасательная служба" Мининфраструктуры, Государственной пограничной службой и ГСЧС. К операции привлечены корабли и катера в количестве восемь единиц и четыре единицы воздушных судов.

"Благодаря слаженным и уверенным действиям экипажа корабля, аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет. Сейчас продолжается операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Милитарный портал", аварию потерпело судно размагничивания "Балта" Военно-Морских Сил ВС Украины. Инцидент произошел у острова Змеиный. По информации издания, судно напоролось на неизвестный объект.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сумах произошел пожар на стоянке, где было 50 автомобилей
Названы самые популярные автомобили ЗАЗ в сентябреНазваны самые популярные автомобили ЗАЗ в сентябре
В Калифорнии небольшой пассажирский самолет врезался в дома
На Львовщине пьяный водитель созвал "митинг" в свою поддержку и заставил полицейских самих пройти драг-тестНа Львовщине пьяный водитель созвал "митинг" в свою поддержку и заставил полицейских самих пройти драг-тест
Авиакомпания Wizz Air запустит рейсы из УкраиныАвиакомпания Wizz Air запустит рейсы из Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Wizz Air откроет 26 новых маршрутов из УкраиныWizz Air откроет 26 новых маршрутов из Украины
Авиакомпания Wizz Air запустит рейсы из УкраиныАвиакомпания Wizz Air запустит рейсы из Украины
Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников УкраиныУкрзализныця назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников Украины
Подросток на мамином автомобиле устроил масштабную аварию в ЧерноморскеПодросток на мамином автомобиле устроил масштабную аварию в Черноморске
Автопарковки в четырех мегаполисах Украины принесли в бюджеты 85 миллионов. Лидирует КиевАвтопарковки в четырех мегаполисах Украины принесли в бюджеты 85 миллионов. Лидирует Киев
Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно для мониторинга Черного и Азовского морейБельгия передала Украине научно-исследовательское судно для мониторинга Черного и Азовского морей
Авиаперелеты в Европу из Украины подорожаютАвиаперелеты в Европу из Украины подорожают
Семья из Украины попала в ДТП в Австрии, погибли двое детейСемья из Украины попала в ДТП в Австрии, погибли двое детей
Глава Комитета арбитров Федерации футбола Украины попал в ДТПГлава Комитета арбитров Федерации футбола Украины попал в ДТП
Автомобильные бестселлеры независимой Украины: ТОП моделей с 1991 по 2021 годАвтомобильные бестселлеры независимой Украины: ТОП моделей с 1991 по 2021 год
Последние новости
Подгружаем последние новости