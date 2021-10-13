Судно ВМС Украины получило повреждения в Черном море

Угрозы жизни личного состава и угрозы потери судна пока нет.

Фото: Википедия "Балта"

В Черном море возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждения судно национального флота. Угрозы жизни личного состава и угрозы потери судна пока нет.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

"В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой получило повреждения судно национального флота. После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть", - говорится в сообщении.

По информации военных, с целью обеспечения проведения поисково-спасательных работ ВМС развернули пункт управления поисково-спасательного обеспечения, наладили взаимодействие с казенным предприятием "Морская поисково-спасательная служба" Мининфраструктуры, Государственной пограничной службой и ГСЧС. К операции привлечены корабли и катера в количестве восемь единиц и четыре единицы воздушных судов.

"Благодаря слаженным и уверенным действиям экипажа корабля, аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Угрозы жизни личного состава нет. Угрозы потери судна нет. Сейчас продолжается операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Милитарный портал", аварию потерпело судно размагничивания "Балта" Военно-Морских Сил ВС Украины. Инцидент произошел у острова Змеиный. По информации издания, судно напоролось на неизвестный объект.