Wizz Air откроет 26 новых маршрутов из Украины

Авиакомпания Wizz Air собирается открыть 26 новых маршрутов из Украины.

Как сообщает Lowcostavia.com.ua, об открытии рейсов авиакомпания объявила 13 октября, на следующий день после подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом.

Фото: twitter.com/SeanM1997

Чтобы обеспечить выполнение всех этих рейсов, Wizz Air планирует разместить в Украине еще семь самолетов, увеличив их общее количество с 4 до 11. Пять новых самолетов будут базироваться в Киеве , дополнительно к трем уже имеющимся в столице. Еще два самолета получат базу во Львове, дополнительно к одному, который уже там базируется.

Другое профильное издание ЦТС пишет, что после запуска новых маршрутов Wizz Air будет летать в 22 страны вместо нынешних 18, а общее количество рейсов увеличится до 117-ти.

"Мы рассчитываем, что новые маршруты увеличат наш пассажиропоток из Украины на 120%", - заявил Роберт Кэри, президент авиакомпании Wizz Air.

Новые направления Wizz Air из Киева :

Направление Дни полетов Начало полетов Киев - Париж (Бове) понедельник, пятница с 17 декабря 2021 года Киев - Ницца вторник, суббота с 3 мая 2022 года Киев - Брюссель (Шарлеруа) среда, воскресенье с 19 декабря 2021 года Киев - Базель (Мюльхаус-Фрайбург) понедельник, пятница с 1 августа 2022 года Киев - Эйндховен понедельник, пятница с 18 декабря 2021 года Киев - Барселона (Эль Прат) пн, ср, чт, пт, вс с 1 мая 2022 года Киев - Мадрид вт, чт, сб с 3 мая 2022 года Киев - Аликанте вт, чт, сб с 2 июля 2022 года Киев - Малага понедельник, пятница с 2 мая 2022 года Киев - Пальма-де-Майорка понедельник, пятница с 1 августа 2022 года Киев - Порту понедельник, пятница с 1 июля 2022 года Киев - Ханья вторник, суббота с 2 августа 2022 года

Новые направления Wizz Air из Львова:

Направление Дни полетов Начало полетов Львов - Париж (Бове) пн, ср, пт с 28 марта 2022 года Львов - Ницца среда, воскресенье с 1 июня 2022 года Львов - Брюссель (Шарлеруа) среда, воскресенье с 1 июня 2022 года Львов - Эйндховен четверг, воскресенье с 27 марта 2022 года Львов - Барселона (Эль Прат) понедельник, пятница с 28 марта 2022 года Львов - Мадрид четверг, воскресенье с 27 марта 2022 года Львов - Афины вторник, суббота с 4 июня 2022 года Львов - Салоники четверг, воскресенье с 2 июня 2022 года Львов - Венеция (Тревизо) четверг, воскресенье с 2 июня 2022 года

Новые направления Wizz Air из Харькова и Одессы:

Направление Дни полетов Начало полетов Харьков - Салоники вторник, суббота с 29 марта 2022 года Харьков - Пардубице четверг, воскресенье с 2 июня 2022 года Одесса - Афины вторник, суббота с 2 июля 2022 года Одесса - Пардубице вторник, суббота с 2 июля 2022 года Одесса - Лондон (Лутон) четверг, воскресенье с 27 марта 2022 года

Напомним , что Wizz Air выполняет рейсы из Украины с 2008 года.