Авиакомпания Wizz Air запустит рейсы из Украины

Украинцы смогут более комфортно летать в страны Европейского Союза. Венгерская авиакомпания Wizz Air сообщила о запуске 26 новых авиарейсов из Украины.

Wizz Air запустит 26 новых авиарейсов из Украины в страны Евросоюза

Более двух десятков новых авиарейсов Wizz Air намерена запустить из украинских воздушных гаваней – Киева, Одессы, Харькова и Львова. Реализация проекта намечена на период с 2021 до 2022 года. За это время из Украины в ЕС начнут успешно совершать рейсы семь воздушных судов Wizz Air.

Новые авиарейсы Wizz Air позволят украинцам летать из аэропортов родной страны в Бельгию, Испанию, Нидерланды и Францию. Предположительно, первые рейсы будут запущены в марте 2022 года.

Wizz Air запустит 26 новых авиарейсов из Украины в страны Евросоюза

"Это очень хорошие результаты, особенно на фоне заключенного вчера Соглашения об общем авиапространстве. Это вдвое увеличит наши возможности и пассажиропоток, а также предоставит нам новые технические возможности и потенциал на будущее", – заявил президент Wizz Air Роберт Кэри на пресс-конференции в Киеве.

Судьбоносный договор об "открытом небе" подписали власти Украины и Евросоюза. Теперь европейские перевозчики получат право выполнять внутренние рейсы в границах Украины, а также назначать перевозчиков для выполнения рейсов за рубеж.

Напомним, компания Новая почта сообщила о запуске собственной авиакомпании. Рейсы будут совершаться из двух украинских аэропортов.


Шевченко Лилия, Тудей

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