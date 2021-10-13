"Укрзализныця" вводит ограничения на проезд для невакцинированных граждан

"Укрзализныця" изменит правила проезда в пассажирских поездах с 21 октября. Согласно новым карантинным правилам, при посадке на поезд проводник будет проверять у пассажира не только наличие билета, но и COVID-сертификат, либо ПЦР-тест / тест на антиген.

Пассажиров, у которых не будет при себе "коронавирусных" документов, не будут пускать в поезда. Проводник имеет право отказать таким пассажирам в проезде.

В поездах "Интерсити" проверка документов будет проводиться не тогда, когда все пассажиры будут уже в поезде. По новым правилам, предъявлять все документы нужно будет на пероне.

Таким образом, всем, кто собирается путешествовать по Украине после 20 октября нужно заранее спланировать сдачу ПЦР-тест / тест на антиген. С этой даты перевозки в областях, которые попадут в "красную" карантинную зону, будут осуществляться только для вакцинированных пассажиров. В "желтой" и "оранжевой" зонах проезд будет разрешен и при наличии негативных тестов.

Данные требования коснутся и авиационного транспорта и межобластных автобусных поездок, однако не коснутся электричек. Водители и экипаж транспорта также должны быть вакцинированными, либо иметь при себе результаты COVID-тестов. Ответственность за нарушения водителей, экипажа и пассажиров будет нести перевозчик.

"Укрзализныця" в ближайшем будущем планирует развернуть экспресс-лаборатории, где будут тестировать пассажиров на коронавирус непосредственно перед поездкой.

Ранее Виталий Кличко пригрозил пускать в общественный транспорт только вакцинированных граждан.