Почему не нужно перед зимой менять легкосплавные диски на стальные

Менее двух месяцев осталось до наступления зимы, поэтому пора поговорить о подготовке автомобилей к холодам. В частности о том, нужно или нет перед декабрем менять легкосплавные диски на стальные.

Почему не нужно перед зимой менять легкосплавные диски на стальные

Существует мнение, что зимой ездить на легкосплавных дисках опасно, и поэтому якобы их нужно обязательно менять на стальные. Но эксперты утверждают, что это стереотип, который уже пора забыть и не верить ему.

Так, в аргументах про достоинства и недостатки легкосплавных колесных дисков часто вспоминают про их хрупкость. На самом деле они могут быть хрупкими только при морозе ниже ?40°C. В нашей стране такие температуры встречаются чрезвычайно редко. Поэтому в данном случае претензии к легкосплавным дискам нельзя считать обоснованными.

Водители, которые зимой ездят на машинах со стальными дисками, говорят о том, что они более стойкие к боковым ударам. Аргумент очень слабый, ведь ситуации, когда необходимо такое качество, случаются редко.

Почему не нужно перед зимой менять легкосплавные диски на стальные

Также сторонники стальных колесных дисков часто говорят про ямы, которые можно не заметить под снегом. В городах такие ситуации сейчас встречаются тоже очень редко. Хотя, конечно, где-нибудь в сельской местности такое может произойти.

Еще один миф - легкосплавные колеса зимой из-за реагентов подвержены коррозии. Этот аргумент нужно отбросить. У легкосплавных колес хорошая антикоррозийная защита.

Ранее мы рассказали, как подготовить автомобиль к зиме.


Максимов Віталій, Тудей

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