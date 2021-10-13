Почему не нужно перед зимой менять легкосплавные диски на стальные

Менее двух месяцев осталось до наступления зимы, поэтому пора поговорить о подготовке автомобилей к холодам. В частности о том, нужно или нет перед декабрем менять легкосплавные диски на стальные.

Существует мнение, что зимой ездить на легкосплавных дисках опасно, и поэтому якобы их нужно обязательно менять на стальные. Но эксперты утверждают, что это стереотип, который уже пора забыть и не верить ему.

Так, в аргументах про достоинства и недостатки легкосплавных колесных дисков часто вспоминают про их хрупкость. На самом деле они могут быть хрупкими только при морозе ниже ?40°C. В нашей стране такие температуры встречаются чрезвычайно редко. Поэтому в данном случае претензии к легкосплавным дискам нельзя считать обоснованными.

Водители, которые зимой ездят на машинах со стальными дисками, говорят о том, что они более стойкие к боковым ударам. Аргумент очень слабый, ведь ситуации, когда необходимо такое качество, случаются редко.

Также сторонники стальных колесных дисков часто говорят про ямы, которые можно не заметить под снегом. В городах такие ситуации сейчас встречаются тоже очень редко. Хотя, конечно, где-нибудь в сельской местности такое может произойти.

Еще один миф - легкосплавные колеса зимой из-за реагентов подвержены коррозии. Этот аргумент нужно отбросить. У легкосплавных колес хорошая антикоррозийная защита.

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