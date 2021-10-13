Появились первые фото самого дешевого нового Kia Sportage

Kia Sportage нового, пятого, поколения, дебютировала ранее в текущем году. Его показали в одной из топовых комплектаций. Теперь фотошпионы заметили новый Sportage в базовой комплектации и с механической коробкой передач.

Новый Sportage в базовой комплектации даже внешне отличается от топовой версии, хотя различий между ними не очень много. Например, у самого дешевого Sportage более простой рисунок решетки радиатора и колесные диски не очень большого диаметра.

Салон отделан тканью, на боковинах передних сидений есть вставки кожзама. Кому-то может не понравиться монопанель приборной панели и информационно-развлекательной системы, которая получила толстые рамки. В более дорогих комплектациях салон выглядит лучше. В топовых комплектациях есть два 12,3-дюймовых дисплея.

Для Европы Kia предложит специальную версию Sportage. Она от глобальной версии отличается укороченной колесной базой, а также глухими задними стойками крыши и уменьшенным стеклом пятой двери.

В линейку двигателей войдут несколько силовых агрегатов. Будет версия с гибридной силовой установкой PHEV с 1,6 л бензиновым двигателем с турбонаддувом, электромотором и литий-ионным аккумулятором.

Напомним, ранее в Сети показали обновленный внедорожник Kia Telluride.