“Укрпочта“ распродает 1600 б/у автомобилей – подробности

"Укрпочта" на открытом государственном электронном аукционе ProZorro выставила на продажу более 1600 непригодных к работе автомобилей, которые не используются более 10 лет. Купить их может каждый желающий.

“Укрпочта“ распродает 1600 б/у автомобилей – подробности

В подавляющем большинстве продаются старые ЗИЛы, ВАЗы, Нивы, ЗАЗы, но есть даже иномарки BMW, Audi и Mercedes-Benz 1980-90-х годов выпуска.

Лоты сформированы в разделах по областям. Их общая цена – 10,9 млн гривен. Все автомобили продаются буквально пачками (десятками и сотнями). Так, например, можно купить 30-50 автомобилей (почти все в очень плохом состоянии) за 200-300 тысяч гривен.

“Укрпочта“ распродает 1600 б/у автомобилей – подробности

Любителей редких автомобилей может заинтересовать фургон Citro?n C15, Mazda E2200, польские микроавтобусы ?uk, почтовый КАМАЗ и украинские Таврии с надстройками и пикапы с тентом.

Самый старый автомобиль, который продает "Укрпочта", - это ЗИЛ-ММЗ 555 1968 года выпуска. Он находится тоже в плачевном состоянии.

“Укрпочта“ распродает 1600 б/у автомобилей – подробности

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве нашли "кладбище" старых автомобилей, в основном времен СССР. Несколько из них можно восстановить.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Сумах произошел пожар на стоянке, где было 50 автомобилей
Названы самые популярные автомобили ЗАЗ в сентябреНазваны самые популярные автомобили ЗАЗ в сентябре
В Калифорнии небольшой пассажирский самолет врезался в дома
В Украине увеличили количество камер автофиксации нарушений ПДДВ Украине увеличили количество камер автофиксации нарушений ПДД
Первый автомобиль в мире с крышей T-top: TASCOПервый автомобиль в мире с крышей T-top: TASCO
Блок рекламы


Похожие новости
Евробляхи не могут встать на учет после растаможки – подробностиЕвробляхи не могут встать на учет после растаможки – подробности
В Сумах произошел пожар на стоянке, где было 50 автомобилей
Укрпочта распродает автопаркУкрпочта распродает автопарк
ЗАЗ и Еврокар увеличили производство автомобилейЗАЗ и Еврокар увеличили производство автомобилей
В Украине прогнозируют подорожание новых автомобилейВ Украине прогнозируют подорожание новых автомобилей
В Украине образовался дефицит новых автомобилейВ Украине образовался дефицит новых автомобилей
Права для водителей на “автомате“: МВД рассказало подробностиПрава для водителей на “автомате“: МВД рассказало подробности
В селе под Киевом ночью сгорели пять автомобилейВ селе под Киевом ночью сгорели пять автомобилей
Skoda тестирует обновленную Scala: Первые подробностиSkoda тестирует обновленную Scala: Первые подробности
В Украине подорожает регистрация автомобилейВ Украине подорожает регистрация автомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости