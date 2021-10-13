“Укрпочта“ распродает 1600 б/у автомобилей – подробности
"Укрпочта" на открытом государственном электронном аукционе ProZorro выставила на продажу более 1600 непригодных к работе автомобилей, которые не используются более 10 лет. Купить их может каждый желающий.
В подавляющем большинстве продаются старые ЗИЛы, ВАЗы, Нивы, ЗАЗы, но есть даже иномарки BMW, Audi и Mercedes-Benz 1980-90-х годов выпуска.
Лоты сформированы в разделах по областям. Их общая цена – 10,9 млн гривен. Все автомобили продаются буквально пачками (десятками и сотнями). Так, например, можно купить 30-50 автомобилей (почти все в очень плохом состоянии) за 200-300 тысяч гривен.
Любителей редких автомобилей может заинтересовать фургон Citro?n C15, Mazda E2200, польские микроавтобусы ?uk, почтовый КАМАЗ и украинские Таврии с надстройками и пикапы с тентом.
Самый старый автомобиль, который продает "Укрпочта", - это ЗИЛ-ММЗ 555 1968 года выпуска. Он находится тоже в плачевном состоянии.
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве нашли "кладбище" старых автомобилей, в основном времен СССР. Несколько из них можно восстановить.