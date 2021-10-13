Цены на АЗС. Минэкономики повысило среднюю стоимость бензина и ДТ

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Об этом говорится в документе министерства.

Цены на АЗС. Минэкономики повысило среднюю стоимость бензина и ДТ
Фото: pixabay

Как изменилась стоимость

Расчетные цены бензина повышены на 7 копеек с 26,50 гривен до 27,57 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 1,12 гривен с 23,23 гривен до 24,35 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,57 гривен за литр, дизельного топлива — 31,35 гривен за литр.

Цены на АЗС

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