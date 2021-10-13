2021-10-13
Цены на АЗС. Минэкономики повысило среднюю стоимость бензина и ДТ
Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Об этом
Фото: pixabay
Как изменилась стоимость
Расчетные цены бензина повышены на 7 копеек с 26,50 гривен до 27,57 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 1,12 гривен с 23,23 гривен до 24,35 гривен за литр.
Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,57 гривен за литр, дизельного топлива — 31,35 гривен за литр.