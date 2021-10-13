Скоро в Украине: в Европе начались продажи нового Honda HR-V

Компания Honda начала продавать в Европе кроссовер Honda HR-V нового поколения. Это уже третье поколение популярного японского компактного кроссовера.

Скоро в Украине: в Европе начались продажи нового Honda HR-V

Новый HR-V получил заметные изменения в дизайне, в салоне, новые технологии и новое оборудование, а также гибридную силовую установку (других силовых агрегатов для этой модели в Европе нет).

В базовой комплектации есть светодиодная оптика, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, подогрев сидений, датчики парковки, камера заднего вида, системы активной безопасности. Стоит такая комплектация 31 751 евро.

Скоро в Украине: в Европе начались продажи нового Honda HR-V

В двух более дорогих комплектаций оборудования, технологий, в том числе систем активной безопасности и помощи водителю, больше.

Гибридная силовая установка e:HEV состоит из 1,5 л бензинового двигателя, электромотора и литий-ионной батареи. Ее общая мощность – 131 л.с. и 253 Нм крутящего момента. Привод – передний. Разгон до 100 км/ч занимает 10,6 секунды.

Скоро в Украине: в Европе начались продажи нового Honda HR-V

В Украине Honda HR-V 2020 года выпуска стоит от 699 900 гривен. Она оснащается 1,5 л бензиновым двигателем мощностью 130 л.с., который работает вместе с автоматической коробкой передач (CVT).

Скоро в Украине: в Европе начались продажи нового Honda HR-V

Напомним, ранее эксперты назвали автомобили Honda, которые точно проедут больше 500 000 км.


Максимов Віталій, Тудей

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