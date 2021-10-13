В работе над пассивной безопасностью своих электромобилей Tesla использует передовые методы

Давно известно, что компания Tesla собирает данные со всех эксплуатируемых электромобилей марки для обучения систем активной помощи водителю, регулярно совершенствуя тем самым алгоритмы их работы. Как выясняется, при работе над пассивной безопасностью этих транспортных средств статистика реальных аварий тоже учитывается.

В работе над пассивной безопасностью своих электромобилей Tesla использует передовые методы

Источник изображения: YouTube, Tesla

В новом видеоролике, опубликованном Tesla, специалисты по безопасности транспортных средств рассказывают о том, как компьютерное моделирование и сбор статистики о реально имевших место инцидентах помогают лучше защитить пассажиров и водителя электромобилей данной марки. Стандартные краш-тесты, по словам представителей компании, представляют лишь несколько крупиц песка на огромном пляже, символизирующем многообразие условий реальных дорожно-транспортных происшествий.

Сейчас по дорогам планеты колесят более миллиона электромобилей Tesla. Некоторые из них неизбежно попадают в аварии. Компания имеет возможность считывать данные с бортовых компьютеров повреждённых машин, чтобы потом анализировать поведение штатных систем безопасности. Угол поворота руля, скорость перед столкновением, расположение людей в салоне относительно эпицентра удара — все эти данные уникальны для каждого столкновения, и Tesla старается учитывать разные факторы при настройке алгоритмов работы подушек безопасности и системы предварительного натяжения ремней, удерживающих людей в креслах. В определённых ситуациях срабатывание подушек способно причинить больше вреда, чем пользы, поэтому к этой части настройки Tesla тоже подходит ответственно. Уже через десять миллисекунд после столкновения электроника готова задействовать подушки безопасности оптимальным образом.

В качестве примера видеоролик демонстрирует краш-тест с боковым ударом полноразмерного пикапа в переднюю часть кузова кроссовера Tesla Model Y. Стандартные методики подобную ситуацию редко учитывают, но после многочисленных экспериментов с математическими моделями Tesla решилась воспроизвести столкновение в действительности, и результаты краш-теста полностью оправдали ожидания специалистов компании. Подобный подход позволит компании создавать одни из самых безопасных автомобилей в мире.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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