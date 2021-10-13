В Одессе маршрутка врезалась в столб, 9 пострадавших

Водитель утверждает, что у транспортного средства отказали тормоза.

В Малиновском районе Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали девять пассажиров маршрутного такси.

Об этом сообщает пресс служба областной полиции.

"На первой станции Люстдорфской дороги 55-летний водитель маршрутного автобуса въехал в бетонный столб. В результате аварии получили травмы и обратились за помощью в медицинское учреждение 9 пассажиров", - говорится в сообщении.

Водитель утверждает, что у транспортного средства отказали тормоза. Правоохранители проверяют мужчину на наличие алкоголя в крови.

Сведения по факту ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортными средствами) УК Украины.

Будет назначен ряд экспертиз, включая определение технического состояния автобуса. Следствие продолжается.