На Львовщине пьяный водитель созвал "митинг" в свою поддержку и заставил полицейских самих пройти драг-тест

Экспертиза подтвердила, что патрульные были трезвые, а 40-летний водитель от медосмотра отказался и будет отвечать в суде.

??На Львовщине пьяный водитель созвал "митинг" в свою поддержку и заставил полицейских самих пройти драг-тест
Драгер (архивне фото)
Фото: facebook.com/kyivpatrol

На Львовщине патрульные полицейские Самборского отдела остановили 40-летнего водителя, которого заподозрили в нетрезвом вождении. Однако, тот созвал своих знакомых и друзей, которые обвинили в пьянстве полицейских и заставили их самих пройти драг-тест.

Как сообщает ZAXID.NET, инцидент произошел еще две недели назад, но стало известно только после того, как кто-то из участников 11 октября опубликовал в соцсетях видеозапись.

На видео видно, что люди окружили служебный автомобиль и обвиняют полицейских в том, что те "находятся в нетрезвом состоянии и едва не сбили прохожих". При этом полицейские молча сидят в автомобиле и выслушивают обвинения и брань в свой адрес.

Далее участники импровизированного "митинга" заблокировали автомобиль правоохранителей и вызвали других полицейских.

В результате патрульным пришлось пройти медицинскую экспертизу, которая подтвердила, что они были трезвы. Зато 40-летний водитель, который и стал причиной инцидента, от медосмотра отказался и теперь будет отвечать в суде по ст. 130 КУоАП (управление в нетрезвом состоянии).

Из видео трудно понять обстоятельства, а также время и место конфликта. Однако в полиции подтвердили, что этот случай произошел в воскресенье, 26 сентября, в городе Рудки на Львовщине. Патрульные Самборского районного отдела полиции остановили за нарушение ПДД автомобиль ВАЗ-2106, за рулем которого был 40-летний житель Рудок. После разговора с ним правоохранители заподозрили признаки алкогольного опьянения и предложили пройти экспертизу. Водитель от прохождения экспертизы отказался и начал созывать людей в свою поддержку.

"Поскольку было телефонное сообщение, что полицейские находятся в нетрезвом состоянии, чтобы не было лишних вопросов, полицейские поехали сами в больницу и прошли медосвидетельствование. Они были трезвыми", - рассказал руководитель Самборского отдела полиции Сергей Захарчик. При этом он не ответил на вопрос, почему во время инцидента патрульные вели себя так пассивно и не реагировали на брань в свой адрес.

В Самбирской больнице подтвердили, что по результатам проведенной экспертизы, алкоголя у полицейских не обнаружили. Зато 40-летнему водителю придется предстать перед судом. Несмотря на его отказ от медосмотра, полицейские составили на него админпротокол по ч. 1 ст. 130 (управление в нетрезвом состоянии) КоАП. Материалы дела уже направили в суд.

Напомним, 30-летний житель Запорожья за год получил 109 админпротоколов за вождение в нетрезвом состоянии и без прав.

Ранее в Виннице патрульные задержали пьяного водителя, который не мог стоять на ногах и ползал по земле. А в новогоднюю ночь в Киеве патрульные остановили водителя навеселе, который отказался пройти тест, а взамен - сыграл патрульным на баяне по случаю праздника.

Как известно, с 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД, и усилилась ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Теперь минимальное наказание для водителей, садящихся за руль в состоянии опьянения - 17 тыс. грн (ранее 10,2 тыс. грн). А если водителя дважды поймали пьяным в течение одного года, то его лишат прав на 10 лет со штрафом 51 тыс. грн или же арестуют на 15 суток с конфискацией автомобиля.

В апреле на Львовщине суд впервые оштрафовал пьяного водителя по новому закону.

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