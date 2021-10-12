Cramer Comet: автомобиль для настоящего мужчины

Человеку по имени Том Крамер очень не нравились концепт-кары, которые делали GM, Ford и Chrysler. Он считал всё это примитивом и жалким подобием настоящего автомобиля. Но Том не был «диванным аналитиком» и умел не только ругать. Чтобы доказать свою правоту на деле, в 1954 году он построил Идеальный Автомобиль.

Cramer Comet: автомобиль для настоящего мужчины

Поскольку настоящий автомобиль отталкивается от двигателя, первым делом купил силовой агрегат — авиационный Allison мощностью 1350 л.с. Эта титаническая штука столько весила и имел такие размеры, что ни на одно стандартное шасси установить её не получалось. Так что несущий каркас Крамер тоже спроектировал и сделал самостоятельно.

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Половина трансмиссии была от грузовика GM, потому что ничего легковое туда просто не подходило. Вторую половину Крамер сделал самостоятельно. Также Том использовал многочисленные детали от Chrysler и Plymouth.

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Впрочем, как бы Крамер не ругал существующие машины, в своём дизайне он в принципе недалеко ушёл от классических дрим-каров 1950-х. Хорошо заметно, что он отталкивался от разработок великого Харли Эрла — и даже использовал элементы от Oldmobile и Studebaker. Например, задние фары — это гибрид фонарей Buick и Lincoln. А лобовое стекло — это на самом деле заднее (!) стекло от DeSoto 1953 года.

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Машина имела успех. Она появилась в крупных технических журналах Hot Rod Magazine и Popular Science, затем Крамер её «проапгрейдил» и показал на автосалоне в Небраске — уже в 1960 году. Интересно, что вплоть до 1980 года Cramer Comet не имел регистрации и не мог передвигаться по дорогам общего пользования — из-за огромной мощности двигателя и в целом несоответствия нормам безопасности.

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Автомобилю повезло. В семье Крамеров она бережно сохранялась вплоть до 1991 года, а затем была продана в другую частную коллекцию. В 2008-м её пытались продать с аукциона Sports & Classics of Monterey, но максимальная ставка $150 000 не удовлетворила продавца, и автомобиль остался в тех же руках. Правда, в 2012-м его-таки продали на Bonhams за $122500. Надо было соглашаться на 150 :)

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Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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