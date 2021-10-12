2021-10-12
Украина возобновила ж/д сообщение с 5 странами. Куда можно поехать
Украина возобновила железнодорожное сообщение с пятью европейскими странами. В частности, поезда уже ходят в Польшу, Молдову, Австрию, Венгрию и Словакию. Об этом говорится в телеграм-канале Укрзализныци.
Фото: УЗ
Куда можно поехать
- Словакию: поезда Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чиерна над Тисой;
- Венгрию и Австрию: Киев — Будапешт — Вена;
- Молдову: Одесса — Кишинев;
- Польшу: Киев — Перемышль.
Отметим, 10 октября после полуторагодичного перерыва отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити + по маршруту Киев — Перемышль (Польша).
Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах.