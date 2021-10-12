Украина возобновила ж/д сообщение с 5 странами. Куда можно поехать

Украина возобновила железнодорожное сообщение с пятью европейскими странами. В частности, поезда уже ходят в Польшу, Молдову, Австрию, Венгрию и Словакию. Об этом говорится в телеграм-канале Укрзализныци.

Украина возобновила ж/д сообщение с 5 странами. Куда можно поехать
Фото: УЗ

Куда можно поехать

  • Словакию: поезда Мукачево — Кошице, Чоп — Кошице, Чоп — Чиерна над Тисой;
  • Венгрию и Австрию: Киев — Будапешт — Вена;
  • Молдову: Одесса — Кишинев;
  • Польшу: Киев — Перемышль.

Отметим, 10 октября после полуторагодичного перерыва отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити + по маршруту Киев — Перемышль (Польша).

Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах.

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