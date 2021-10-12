Могут ли водителя оштрафовать за выключенный свет вне города после 1 октября

В Украине с 1 октября водители, согласно ПДД, вне пределов населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Полиция говорит, что нарушителей будут штрафовать. Однако, некоторые юристы утверждают, что такой штраф незаконен. Сегодня мы расскажем, могут ли водителя оштрафовать за выключенный свет вне города.

Могут ли водителя оштрафовать за выключенный свет вне города после 1 октября

Пункт 9.8 ПДД Украины предусматривает, что с 1 октября по 1 мая за городом у автомобилей должны быть включены дневные ходовые огни, а если их нет, то ближний свет фар.

Украинское законодательство предусматривает административную ответственность нарушителям по ч. 2 ст. 122 (…нарушение правил использования внешних осветительных приборов). Штраф небольшой - от 425 до 510 гривен.

Однако, юристы компании "Дорожный адвокат" утверждают, что полицейские не имеют право штрафовать за такое правонарушение. Они могут только остановить автомобиль и проверить документы.

Почему? Юристы ссылаются на то, что статья 122 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение правил использования внешних осветительных приборов или предупредительных сигналов при двух обстоятельствах – при начале движения и при изменение направления движения.

Юристы считают, что полицейские имеют право, согласно ст. 125 Кодекса об административных правонарушениях, только вынести предупреждение за данное правонарушение. Но это мнение юристов. Полиция за такое нарушение штрафует…

Мы в свою очередь рекомендуем все-таки включать свет, ведь так вы существенно снизите риск ДТП.

Ранее стало известно, в каком случае штраф за превышение скорости можно не платить.


Максимов Віталій, Тудей

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