Киев убирает с улиц более 170 маршруток с поддельными документами

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации разорвал с двумя перевозчиками договоры на обслуживание 21-го городского маршрута общего пользования.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

По его словам, в связи с этим город готовится к "определенной бурной реакции" со стороны устраненных перевозчиков.

"На соответствующие маршруты будут направлены компенсаторные силы коммунального «Киевпастранса», а также других перевозчиков. Бесперебойность работы общественного транспорта является приоритетом, любые попытки маршруточной мафии саботировать перевозки киевлян только заставят мэрию действовать более решительно", - отметил Усов.

Решение о расторжении договоров на маршрутах, на которых в целом осуществляют перевозки 172 автобуса, было принято 6 октября. Департамент принял его по результатам проверки документов. Аудит, что продолжается до сих пор, был инициирован по поручению киевского городского головы после того, как в июле года из-за потери доверия был уволен весь предыдущий состав Коммунальной службы перевозок.

"Проверка выявила, что на предыдущие конкурсы ради победы в них этими перевозчиками подавались сфальсифицированы данные. В частности, неверно указывались государственные номера и пассажировместимость автобусов, период обновления автобусного парка и информация по экологичности машин. Также на конкурс заявлялись одни автобусы, а документы подкладывались на совершенно другие", - рассказал Усов.

Для того, чтобы предотвратить провокации, незаконным силовым действиям и не допустить физического уничтожения или похищения перевозчиками-нарушителями документов, по которым аудит продолжается, Коммунальная служба перевозок заключила договор с Муниципальной стражей и усилила охрану предприятия.

"Маршруточная мафия в столице и в целом в стране до сих пор имеет большое влияние. Это недопустимо. Мэрия Киева готова делать абсолютно все от нас зависящее, чтобы навести порядок, но мы еще раз обращаем внимание общества, контроль за соблюдением законодательства в сфере автомобильного транспорта положен в первую очередь на Государственную службу Украины по безопасности на транспорте и органы Национальной полиции. Мы сегодня публично обращаемся в Министерство инфраструктуры и Министерство внутренних дел с инициативой проведения совместных мероприятий контроля перевозчиков в столице", - отметил заместитель главы КГГА.

Напомним, в феврале прошлого года КГГА объявила о переходе на е-билет в маршрутках с 1 апреля. Однако позже решили перенести этот вопрос на 2023 год.