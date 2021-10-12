Германия представила первый в мире беспилотный поезд — он начнёт перевозить жителей Гамбурга в декабре

Немецкий оператор железных дорог Deutsche Bahn и промышленная группа Siemens представили в Гамбурге автоматизированный беспилотный поезд, который пойдёт по маршрутам городской сети скоростных поездов S-Bahn. Разработчики утверждают, что он точнее соблюдает расписание и более энергетически эффективен, чем традиционные решения для железной дороги.

thelocal.de

Четыре таких поезда начнут работать в скоростной городской железнодорожной сети S-Bahn уже с декабря, используя существующую железнодорожную инфраструктуру. Хотя другие крупные города вроде Парижа уже имеют автоматизированные поезда в метро или монорельсовые решения, курсирующие между терминалами аэропортов, гамбургский вариант станет первым, пользующимся теми же дорогами, что и обычные пассажирские составы, управляемые машинистами.

Проект, который Siemens и Deutsche Bahn назвали «первым в мире», стал частью плана по модернизации скоростной железнодорожной системы Гамбурга стоимостью в €60 млн.

Глава Deutsche Bahn Ричард Лютц (Richard Lutz) уже заявил, что автоматизированные поезда обеспечивают «более надёжное» обслуживание, без необходимости прокладывать хотя бы один лишний километр новых путей. В Siemens считают, что беспилотные поезда транспортируют приблизительно на 30 % больше пассажиров, позволяют заметно сократить затраты (до тех же 30 %) и в целом намного более пунктуальны.

Хотя поезд контролируется с помощью цифровых технологий и полностью автоматизирован, машинист по-прежнему будет присутствовать в кабине при перевозке пассажиров на случай возникновения экстренных ситуаций.



