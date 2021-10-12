Самая худшая дорога Тернопольщины уже получила 10 км нового покрытия

Ремонт дороги стартовал в сентябре.

Самая худшая дорога Тернопольщины уже получила 10 км нового покрытия

На трассе Т-20-16 Бучач - Толстое, которая до недавнего времени была одной из самых изношенных дорог Тернопольской области, на 10 километрах уже положено новое асфальтовое покрытие. Ремонт дороги стартовал в сентябре в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", - сообщает Укравтодор.

"Эта автодорога была в крайне изношенном состоянии, из-за потери основой несущей способности обеспечивать проезд в рамках эксплуатационного содержания было невозможно", - говорится в сообщении Службы.

Подрядная организация движется с двух сторон от Трибуховцев к Язловцу и от Толстого до Подолья. Сегодня на обоих отрезках укреплены основы и устроен выравнивающий слой покрытия. Стартовала укладка финишного слоя с ЩМА. В местах, где ширина дороги не соответствовала нормативам, ее расширили.

В следующем году трассу Т-20-16 планируют охватить ремонтом по всей протяженности (между Подольем и Язловцом).

"В пределах населенных пунктов будет устроено наружное освещение, пешеходные дорожки. Искусственные сооружения в составе дороги тоже отремонтируют, установят барьерное ограждение, новые автопавильоны, дорожные знаки. На финишный слой покрытия нанесут разметку", - добавляют в Службе автомобильных дорог.

Всего в этом году в рамках "Большой стройки" в области отремонтируют более 230 км дорог государственного значения и 19 мостов и путепроводов.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать и реконструировать 4,5 тысячи километров государственных дорог и 2000 километров местных.

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