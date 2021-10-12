В Калифорнии небольшой пассажирский самолет врезался в дома

В городе Санти на юге штата Калифорния 11 октября разбился небольшой самолет. В аварии погибли два человека.

Самолет Cessna 340A упал на улицах Гринкасл и Джереми, пишет Insider. По словам местных властей, он направлялся в Сан-Диего (Калифорния) из Юмы (штат Аризона), но во время полета пилот обнаружил некоторые проблемы. Из-за этого он пытался приземлиться в общественном аэропорту Gillespie Field, расположенном менее чем в пяти милях (около 8 км) от места катастрофы.

Самолет врезался в два дома и грузовик. В результате аварии загорелись несколько домов и автомобили, расположенные рядом.

? #BREAKING : New Video Taken Moments After Plane Crash In Santee, CA. Homes And Vehicles Fully Engulfed In Fuel.



? #Santee l #CA



reports plane that crashed into homes in Santee, Calif. first hit UPS truck, killing the driver - also reports of human remains found backyard pic.twitter.com/csB9UDKma0 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 11, 2021

"Что касается причин катастрофы самолета, то их еще нужно определить", - сообщил заместитель начальника пожарной охраны Джастин Мацусита.

О пострадавших в домах, в которые врезался самолет, не сообщается.

Напомним, в июле этого года в селе Шепаровцы около Коломыи на частный жилой дом упал легкомоторный самолет WT-10 Advantic. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.