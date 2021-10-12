В Калифорнии небольшой пассажирский самолет врезался в дома
В авиакатастрофе погибли два человека.
В городе Санти на юге штата Калифорния 11 октября разбился небольшой самолет. В аварии погибли два человека.
Самолет Cessna 340A упал на улицах Гринкасл и Джереми, пишет Insider. По словам местных властей, он направлялся в Сан-Диего (Калифорния) из Юмы (штат Аризона), но во время полета пилот обнаружил некоторые проблемы. Из-за этого он пытался приземлиться в общественном аэропорту Gillespie Field, расположенном менее чем в пяти милях (около 8 км) от места катастрофы.
Самолет врезался в два дома и грузовик. В результате аварии загорелись несколько домов и автомобили, расположенные рядом.
?#BREAKING: New Video Taken Moments After Plane Crash In Santee, CA. Homes And Vehicles Fully Engulfed In Fuel.