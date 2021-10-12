Китайский застройщик Evergrande выпустит первые электромобили в 2022 году

Китайский застройщик Evergrande заявил о выпуске первых автомобилей в следующем году, пишет CNBC.

Китайский застройщик Evergrande выпустит первые электромобили в 2022 году
Фото: nerukhomi.ua

На фоне этих новостей акции входящей в структуры девелопера China Evergrande New Energy Vehicle Group выросли более чем на 10%, позже опустились до 6%.

«Долговое ярмо» Evergrande Group

Напомним, материнская компания Evergrande Group — один из крупнейших девелоперов КНР — испытывает трудности с выплатой долга, который достиг рекордной отметки в $300 млрд.

Чтобы справиться с кризисом, правительство побуждает других застройщиков приобрести некоторые активы Evergrande. Помимо этого, сама компания продаст 20% акций госпредприятию Shengjing Bank.

Сейчас представители автомобильного подразделения Evergrande встретились с местным правительством в Тяньцзине, где находится производство. Электромобили будут выходить под маркой Hengchi.

Evergrande планирует продавать около 1 млн автомобилей этой марки ежегодно к 2025 году.

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