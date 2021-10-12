У Ford Explorer обнаружили проблему с подвеской

Украинцам, которые покупают на американских аукционах внедорожники Ford Explorer, нужно быть очень острожными, ведь есть риск купить проблемную модель. Дело в том, что в США Ford отозвал более 126 000 внедорожников Explorer из-за проблем с подвеской.

В частности, под эту сервисную кампанию попали Ford Explorer 2011-2013 модельных годов. Они были выпущены в период с 17 мая 2010 года по 3 сентября 2012 года.

В сообщении об отзыве говорится, что из-за дефекта могут сломаться некоторые элементы подвески. Особенно, если автомобиль ездит в районах, в которых зимой используется соль для посыпки дорог, что может привести к появлению коррозии.

С 1 ноября 2021 года американские дилеры Ford начнут проверять отозванные внедорожники Explorer. Если специалисты обнаружат на подвеске дефект, то его устранят. Конечно, бесплатно, как и всегда в таких случаях.

Затронет ли эта сервисная кампания другие страны – пока не известно. Судя по всему, отзыв касается только Ford Explorer, проданных в США .

Напомним, ранее Ford официально представил обновленный хэтчбек Ford Fiesta.