Судью Колегаеву оштрафовали на 17 тыс. гривен за ДТП и лишили водительских прав

Громкая авария с ее участием произошла в Киеве в июле этого года.

Оболонский районный суд Киева во вторник, 12 октября, оштрафовал судью Светлану Колегаеву из Деснянского суда и отобрал у нее водительские права. Таким образом ее наказали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ст. 130 КУоАП), сообщил проект Prosud всеукраинского объединения "Автомайдан".

22 июля вечером судья Колегаева попала в ДТП на Приречной улице в Киеве . Она не справилась с машиной на закруглении дороги и врезалась в дерево. Авария получила значительный общественный резонанс, но дело передали в суд только в конце сентября, когда судья вышла на работу после больничного и отпуска.

4 октября женщину привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение улице (ст. 124 КУоАП), оштрафовав на 850 гривен.

Новый штраф намного больше - 17 тысяч гривен. Кроме того, наказание предусматривает лишение водительских прав на один год.

Напомним, с 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД и усилилась ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Теперь минимальное наказание для водителей, садящихся за руль в состоянии опьянения - 17 тыс. грн (ранее 10,2 тыс. грн). А если водителя дважды поймали пьяным в течение одного года, то его лишат прав на 10 лет со штрафом 51 тыс. грн или же арестуют на 15 суток с конфискацией автомобиля.