Повреждены локомотив и вагоны, люди не пострадали.

Сегодня днем на железнодорожном переезде на участке "Фастов - Житомир" произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", в 15:12 поезд Бахмут - Львов столкнулся с комбайном. Повреждены локомотив и вагоны, люди не пострадали.

По предварительной информации, водитель комбайна проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался пассажирской поезд №141 Бахмут - Львов.

"В результате столкновения поврежден локомотив поезда и 6 вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Комбайнер отказался от госпитализации", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Укрзализныци

Пассажиров из вагонов, в которых были разбиты окна, пересадили на другие места в поезде.

На месте работает полиция. Из-за следственных действий поезд отправился с задержкой 2 часа 28 минут.

Задержек других рейсов пока нет.