Кабмин ужесточил правила пассажирских перевозок на время карантина

От водителей и пассажиров будут требовать документы, "подтверждающие их COVID-безопасность".

Кабинет Министров ужесточил правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидопасности.

Соответствующие изменения в постановление №1236 были приняты на заседании правительства 11 октября, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Новые правила для перевозки пассажиров - вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, подтверждающих их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта", - пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Итак, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы двудознои вакцины для регионов желтого уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодознои вакцины или двумя дозами двудознои вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях,

отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала "Дия",

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующего 72 часа.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.

Ранее сообщали, что в Украине планируют расширить перечень обязательных для вакцинации профессий. Речь шла о внесении в перечень социальных работников и сотрудников почтовых услуг.

В настоящее время обязательной вакцинации подлежат педагоги и чиновники.