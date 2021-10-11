Украина возобновила железнодорожное сообщение с пятью странами ЕС
"Укрзализныця" восстанавливает пассажиропоток на международных направлениях.
"Укрзализныця" возобновила международное сообщение с 5 европейскими странами.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
"Возвращаемся к восстановлению пассажиропотока, в частности на международных направлениях", - говорится в сообщении.
Так, пассажиры могут путешествовать до
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Словакии, куда направляются поезда Мукачево - Кошице, Чоп - Кошице, Чоп - Чьерна над Тисоу;
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Венгрии и Австрии (поезд Киев - Будапешт - Вена)
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Молдовы (поезд Одесса - Кишинев)
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Польши (поезд Киев - Перемышль).
Также, как сообщалось ранее, 10 октября после полуторагодовалого перерыва отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев - Перемышль (Польша).
Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а билеты в Польшу - также на официальном сайте booking.uz.gov.ua.
Напомним, железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей было приостановлено в начале пандемии коронавирусной болезни - в марте 2020 года.