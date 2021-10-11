Украина возобновила железнодорожное сообщение с пятью странами ЕС

"Укрзализныця" восстанавливает пассажиропоток на международных направлениях.

Украина возобновила железнодорожное сообщение с пятью странами ЕС
Фото: Олександр Рудоманов

"Укрзализныця" возобновила международное сообщение с 5 европейскими странами.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

"Возвращаемся к восстановлению пассажиропотока, в частности на международных направлениях", - говорится в сообщении.

Так, пассажиры могут путешествовать до

  • Словакии, куда направляются поезда Мукачево - Кошице, Чоп - Кошице, Чоп - Чьерна над Тисоу;

  • Венгрии и Австрии (поезд Киев - Будапешт - Вена)

  • Молдовы (поезд Одесса - Кишинев)

  • Польши (поезд Киев - Перемышль).

Также, как сообщалось ранее, 10 октября после полуторагодовалого перерыва отправился в первый рейс скоростной поезд Интерсити+ по маршруту Киев - Перемышль (Польша).

Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а билеты в Польшу - также на официальном сайте booking.uz.gov.ua.

Напомним, железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей было приостановлено в начале пандемии коронавирусной болезни - в марте 2020 года.

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