В Украине построили электромобиль Kozak на базе ЗАЗ Таврия

В Днепре энтузиасты-любители самостоятельно построили электромобиль Kozak EV с запасом хода около 200 км. Уже выпустили пять экземпляров этого электрокара.

Kozak EV построен на базе ЗАЗ Таврия. Вместо двигателя внутреннего сгорания установили электромотор с блоком управления, батарею и преобразователь напряжения. Батарею можно подзарядить от обычной 220-вольтовой розетки за 6 часов.

Утверждается, что запас хода у такого электромобиля составляет около 200 км. Конечно, для современных машин с электрической силовой установкой это мало. Но для практически самодельного электрокара – вполне неплохо. К тому же батарея заряжается достаточно быстро.

Салон этого автомобиля тоже сильно переработали. Так, появилась новая отделка. Но самое главное, теперь есть цифровая приборная панель.

На переработку ЗАЗ Таврия понадобилось достаточно много времени. К тому же это стоило энтузиастам-любителям около 5 тысяч долларов. На данный момент в Днепре уже выпустили 5 экземпляров этого электрокара, а еще несколько находятся в работе.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового миниатюрного электрокара с запасом хода в 70 км. Он стоит всего 80 тыс. гривен.