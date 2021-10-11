Евробляхи не могут встать на учет после растаможки – подробности

В Украине некоторых владельцев евроблях, которые решили воспользоваться льготным периодом оформления, после растаможки ждет очень неприятный сюрприз. У них забирают машины, а в отношении них заводят уголовные дела. Об этом рассказал юрист общественной организации "Авто Евро Сила" Иван Казачук, передает UBR.ua.

В чем причина таких жестких мер? Дело в том, что во время постановки автомобиля на учет и в ходе прохождения экспертной проверки в МРЭО на кузове находят повреждение или вообще не обнаруживают VIN-кода.

В этом случае нужно в судебном порядке доказывать свою невиновность. Но юристы говорят, что это сделать очень трудно. В результате автомобиль конфискуют, а деньги, уплаченные ранее за растаможку, не возвращают.

Эксперты рекомендуют еще до снятия автомобиля с учета проверить VIN-номера. Внимание нужно обратить на то, все ли есть цифры и буквы, соответствуют ли они данным техпаспорта, нет ли коррозии или следов постороннего вмешательства.

В некоторых случаях можно очистить номер при помощи химических реагентов. Лучше всего, если это сделает специалист. Если номер поврежден в результате естественных причин, то нужно сделать экспертное заключение. Потом уполномоченные организации этот VIN-номер дублируют на другом месте кузова, а в регистрационных документах делается соответствующая пометка.

Если выяснится, что VIN-код поддельный, то нужно будет в суде доказать, что автомобиль уже купили в таком состоянии.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине обнародовали VIN-коды, упростив тем самым проверку автомобилей.