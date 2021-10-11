Японская компания начнет продавать одноместные летающие авто уже в 2022

Японская компания Tetra Aviation уже к концу 2022 планирует начать поставки одноместных электрических летательных аппаратов с возможностью вертикального взлета и посадки (eVTOL), пишет mind.ua.

Фото: inceptivemind.com

Легкий электролет Mk-5 предназначен для пилотов массой до 91 кг — узкая кабина размещена между двумя парами длинных крыльев. На передней и задней парах крыльев размещены 16 силовых установок, в каждой из которых по 2 подъемных ротора, что в целом дает 32 винта, отвечающих за вертикальные взлет и посадку машины.

Один дополнительный винт в задней части аппарата обеспечивает ему горизонтальную скорость до 160 км/ч. На борту есть аккумулятор емкостью 13,5 кВт/ч, благодаря которому запас хода Mk-5 составляет 160 км.

Электролеты выйдут на рынок уже через год

Компания заявила, что уже получила определенное количество заказов на Mk-5 — первые поставки электролетов клиентам запланированы на конец 2022 года.

В США они будут регистрироваться как самодельные или экспериментальные летательные аппараты. Поэтому покупателям нужна лицензия частного пилота, а каждый экземпляр Mk-5 подлежит инспекции и дальнейшей регистрации Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

Напомним

Крупнейший авиаперевозчик Японии компания Japan Airlines уже заявлял, что планирует к 2025 году начать коммерческое использование летающих автомобилей.

В Японии уже идут испытания таких машин, однако отсутствие четких государственных правил мешает их разработке и отпугивает крупных инвесторов.

Автомобильная компания Hyundai вместе с английским Urban-Air Port запланировали создать сеть «летающих такси» в 65 городах уже в следующем году.