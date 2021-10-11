General Motors представила собственный автопилот

General Motors открыла данные о системе помощи водителю нового поколения. Технология получила название Ultra Cruise и управляет автомобилем с помощью камер, радаров и лидара. Компания утверждает, что автопилот знает, что делать в 95% ситуаций, пишет HighTech Plus со ссылкой на The Verge .

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Первое поколение усовершенствованной системы помощи водителю (ADAS) компании — Super Cruise — по оценке экспертов превосходило Autopilot Tesla по безопасности и функциональности.

Две системы будут сосуществовать: Super Cruise продолжат устанавливать в распространенных моделях GM, тогда как новинка скорее предназначена для моделей класса «люкс».

Что нового в Ultra Cruise

По сравнению с Super Cruise в Ultra прибавилось возможностей: уже сейчас система позволяет двигаться «без рук» дорогами общей протяженностью более 3,2 млн км, а в будущем этот показатель должен вырасти до 5,5 млн км (для сравнения, когда Super Cruise дебютировала в 2017 году, она работала на 322?000 км дорог Северной Америки).

Как заявил президент GM Марк Ройс, Ultra Cruise может брать управление на себя на городских и сельских дорогах, распознает дорожные знаки и разметку, и замечает другие нюансы, которые до сих пор не видит Super.

Автопилот умеет двигаться с учетом ограничения скорости, поддерживает функцию смены полосы, как автоматически, так и по требованию, левые и правые повороты, предотвращения столкновений с близко расположенными объектами и парковку на подъездной дорожке.

Однако, GM считает Super Cruise автопилотом 2-го уровня автономности, то есть водитель все еще необходим за рулем, чтобы в экстренном случае взять управление на себя.

Пока неизвестно, какие именно модели будут оснащены Ultra Cruise, но, судя по словам GM, это будут премиальные автомобили 2023 года.