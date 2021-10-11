В Полтавской области перевернулся автобус, пострадали 11 человек

Автобус съехал в кювет и упал на бок.

Фото: pl.npu.gov.ua

В понедельник утром на дороге Киев - Харьков недалеко от села Карпиловка (Лубенский район Полтавской области) перевернулся пассажирский автобус Scania, который ехал в столицу из Луганской области.

На сайте Национальной полиции сообщается, что автобус под управлением 56-летнего водителя съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок.

В автобусе ехали двадцать два пассажира и два водителя. В результате ДТП водителю и десяти пассажирам оказывают помощь в больнице. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.

Фото: pl.npu.gov.ua

Полиция собирается открыть по факту аварии производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.