В Полтавской области перевернулся автобус, пострадали 11 человек
Автобус съехал в кювет и упал на бок.
В понедельник утром на дороге Киев - Харьков недалеко от села Карпиловка (Лубенский район Полтавской области) перевернулся пассажирский автобус Scania, который ехал в столицу из Луганской области.
На сайте Национальной полиции сообщается, что автобус под управлением 56-летнего водителя съехал с проезжей части дороги и перевернулся на бок.
В автобусе ехали двадцать два пассажира и два водителя. В результате ДТП водителю и десяти пассажирам оказывают помощь в больнице. Степень тяжести телесных повреждений устанавливается.
Полиция собирается открыть по факту аварии производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.
Напомним, что 10 октября крупное ДТП произошло на трассе Киев - Одесса. Там грузовик врезался в рейсовый автобус. В результате аварии погибли два человека, еще девять пассажиров автобуса с травмами различной тяжести доставлены в больницу.