На трассе Киев-Одесса грузовик въехал в автобус, есть погибшие и раненые

Водитель грузовика столкнулся с маршруткой, когда ее водитель сделал остановку.

Фото: Полиция Одесской области

На трассе Киев-Одесса грузовой автомобиль протаранил рейсовый автобус, в котором находились люди. В результате аварии погибли два человека, еще девять пассажиров автобуса с травмами различной тяжести доставлены в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

По данным полиции, авария произошла на 455 км автодороги вблизи села Холодная Балка. 45-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, столкнулся с рейсовым автобусом, который был впереди него.

"Установлено, что водитель грузовика, житель Черкасщины, столкнулся с маршруткой, когда ее водитель, 43-летний житель Нерубайской сельской общины, сделал остановку. Где именно остановился автобус, на обочине или прямо на дороге, полицейские будут устанавливать в ходе следствия: показания мужчин расходятся. Их проверили на содержание алкоголя в крови, результат теста показал, что оба были трезвыми", - говорится в сообщении.

Фото: Полиция Одесской области

Фото: Полиция Одесской области

В результате аварии пострадали девять пассажиров автобуса. У них черепно-мозговые травмы, политравмы, ушибы и переломы. Всех пострадавших забрала "скорая".

Еще два человека, мужчина 40 лет и женщина 35-ти лет, погибли.

По факту ДТП начато производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины.

Водитель фуры задержан. Продолжается следствие.

Напомним, сегодня в Киеве на Броварском проспекте в направлении метро Лесная водитель автомобиля "Фольксваген" не справился с управлением и столкнулся с автобусом "Исузу", двигавшимся впереди.

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