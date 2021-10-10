На трассе Киев-Одесса грузовик въехал в автобус, есть погибшие и раненые

Водитель грузовика столкнулся с маршруткой, когда ее водитель сделал остановку.

Фото: Полиция Одесской области

На трассе Киев-Одесса грузовой автомобиль протаранил рейсовый автобус, в котором находились люди. В результате аварии погибли два человека, еще девять пассажиров автобуса с травмами различной тяжести доставлены в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

По данным полиции, авария произошла на 455 км автодороги вблизи села Холодная Балка. 45-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, столкнулся с рейсовым автобусом, который был впереди него.

"Установлено, что водитель грузовика, житель Черкасщины, столкнулся с маршруткой, когда ее водитель, 43-летний житель Нерубайской сельской общины, сделал остановку. Где именно остановился автобус, на обочине или прямо на дороге, полицейские будут устанавливать в ходе следствия: показания мужчин расходятся. Их проверили на содержание алкоголя в крови, результат теста показал, что оба были трезвыми", - говорится в сообщении.

Фото: Полиция Одесской области

Фото: Полиция Одесской области

В результате аварии пострадали девять пассажиров автобуса. У них черепно-мозговые травмы, политравмы, ушибы и переломы. Всех пострадавших забрала "скорая".

Еще два человека, мужчина 40 лет и женщина 35-ти лет, погибли.

По факту ДТП начато производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УК Украины.

Водитель фуры задержан. Продолжается следствие.