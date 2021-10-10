В Польше заявили о прекращении авиарейсов с нелегалами, направляющихся в ЕС через Беларусь
Для граждан Ирака будут осуществляться только обратные рейсы из Беларуси.
Согласно директивам Управления гражданской авиации Ирака, все полеты из Ирака в Беларусь прекращены, в том числе иракских и катарских авиакомпаний.
Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает "Радио Польша".
"Для граждан Ирака будут осуществляться только обратные рейсы из Беларуси", - уточнил спикер.
Жарин подчеркнул, что "миграционный маршрут находится под постоянным контролем Минска.
Он также рассказал о маршруте миграции: "В последние месяцы было налажено воздушное сообщение из Багдада, Стамбула, Дамаска, Бейрута и Москвы". С мая по август режиму Лукашенко "удалось переправить более 10 тысяч людей по этим миграционным маршрутам".
По данным Пограничной службы Польши, ежедневно около полутора тысяч человек пытаются нелегально пересечь польско-белорусскую границу.
Напомним, за последние сутки польские пограничники зафиксировали 739 попыток нелегального пересечения границы с Беларусью.
Всего с начала года зафиксировано более 15 тысяч попыток незаконного пересечения границы РП и, соответственно, ЕС на польском участке. Задержаны 1800 мигрантов.