В Польше заявили о прекращении авиарейсов с нелегалами, направляющихся в ЕС через Беларусь

Для граждан Ирака будут осуществляться только обратные рейсы из Беларуси.

В Польше заявили о прекращении авиарейсов с нелегалами, направляющихся в ЕС через Беларусь
Фото: www.bilet.by

Согласно директивам Управления гражданской авиации Ирака, все полеты из Ирака в Беларусь прекращены, в том числе иракских и катарских авиакомпаний.

Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает "Радио Польша".

"Для граждан Ирака будут осуществляться только обратные рейсы из Беларуси", - уточнил спикер.

Жарин подчеркнул, что "миграционный маршрут находится под постоянным контролем Минска.

Он также рассказал о маршруте миграции: "В последние месяцы было налажено воздушное сообщение из Багдада, Стамбула, Дамаска, Бейрута и Москвы". С мая по август режиму Лукашенко "удалось переправить более 10 тысяч людей по этим миграционным маршрутам".

По данным Пограничной службы Польши, ежедневно около полутора тысяч человек пытаются нелегально пересечь польско-белорусскую границу.

Напомним, за последние сутки польские пограничники зафиксировали 739 попыток нелегального пересечения границы с Беларусью.

Всего с начала года зафиксировано более 15 тысяч попыток незаконного пересечения границы РП и, соответственно, ЕС на польском участке. Задержаны 1800 мигрантов.

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