В Польше заявили о прекращении авиарейсов с нелегалами, направляющихся в ЕС через Беларусь

Для граждан Ирака будут осуществляться только обратные рейсы из Беларуси.

Согласно директивам Управления гражданской авиации Ирака, все полеты из Ирака в Беларусь прекращены, в том числе иракских и катарских авиакомпаний.

Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает "Радио Польша ".

"Для граждан Ирака будут осуществляться только обратные рейсы из Беларуси", - уточнил спикер.

Жарин подчеркнул, что "миграционный маршрут находится под постоянным контролем Минска.

Он также рассказал о маршруте миграции: "В последние месяцы было налажено воздушное сообщение из Багдада, Стамбула, Дамаска, Бейрута и Москвы". С мая по август режиму Лукашенко "удалось переправить более 10 тысяч людей по этим миграционным маршрутам".

По данным Пограничной службы Польши , ежедневно около полутора тысяч человек пытаются нелегально пересечь польско-белорусскую границу.

Напомним, за последние сутки польские пограничники зафиксировали 739 попыток нелегального пересечения границы с Беларусью.