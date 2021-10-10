В Сумах произошел пожар на стоянке, где было 50 автомобилей

В Сумах ночью в воскресенье, 10 октября, произошел пожар на автомобильной стоянке, на которой находилось 50 автомобилей.

Об этом сообщили местные спасатели.

Пожар возник на автостоянке на ул. Римского-Корсакова. На момент прибытия спасателей огонь охватил 4 автомобиля.

Из-за сильного действия температуры частичное повреждение получили еще 3 автомобиля.

Возникла угроза распространения пламени на 19 других транспортных средств, припаркованных рядом с эпицентром пожара.

"Благодаря оперативной работе спасателей в 03:20 пожар удалось локализовать и не дать пламени охватить еще 19 автомобилей. В 3:50 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.