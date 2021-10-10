2021-10-10
В Сумах произошел пожар на стоянке, где было 50 автомобилей
Повреждения получили 7 машин.
В Сумах ночью в воскресенье, 10 октября, произошел пожар на автомобильной стоянке, на которой находилось 50 автомобилей.
Об этом сообщили местные спасатели.
Пожар возник на автостоянке на ул. Римского-Корсакова. На момент прибытия спасателей огонь охватил 4 автомобиля.
Из-за сильного действия температуры частичное повреждение получили еще 3 автомобиля.
Возникла угроза распространения пламени на 19 других транспортных средств, припаркованных рядом с эпицентром пожара.
"Благодаря оперативной работе спасателей в 03:20 пожар удалось локализовать и не дать пламени охватить еще 19 автомобилей. В 3:50 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается.