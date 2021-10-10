Всех украинских водителей будут учить этике и медицине

В Украине будущих водителей будут теперь учить этике и медицине. Такие предметы предусмотрены в новой программе автошкол, которую уже утвердил Кабинет Министров.

В частности, будущих водителей в рамках теоретической подготовки будут знакомить со строением и техобслуживанием автомобилей, основам управления машинами и требованиям безопасности дорожного движения, а также основам безопасности дорожного движения.

Новые предметы - этика (психологические основы) водителя и медицинское обеспечение (первая помощь пострадавшим в ДТП). Будущие водители в результате учебы должны знать методы помощи пострадавшим при ДТП, содействовать безопасности дорожного движения, оказывая надлежащее уважение ко всем участникам дорожного движения.

Нужно отметить, что нагрузка на будущего водителя во время подготовки и переподготовки не может превышать 5 часов в день и больше 25 часов в неделю.

Напомним, ранее украинцам разрешили дистанционно готовиться к сдаче экзамена по ПДД. Соответствующее постановление принял Кабинет Министров.