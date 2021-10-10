Siva Sirio: когда у итальянцев кончаются деньги

Итальянцы с их весёлым нравом и тёплым климатом просто обязаны регулярно разрабатывать милые и симпатичные женские машинки. Собственно, это они и делают. Сегодня мы расскажем об одной из таких безуспешных попыток образца 1960-х.

На Туринском автосалоне 1966 года появился некто Акилле Кандидо, отпрыск семьи богатых предпринимателей, жаждавший основать собственный автобренд. У него была с собой пачка чертежей небольшого спортивного автомобиля с задним расположением двигателя. То, что подобных машин на тот момент строилось множество, Кандидо не смущало.

На автосалоне Кандидо познакомился с несколькими известными деятелями автомобильного фронта и всех их тут же нанял. Например, дизайнера Bertine Доменико Исельо, одного из создателей «итальянского спортивного стиля». И специалиста по спортивным двигателям Вирджинио Конреро. Кроме того, Кандидо договорился с дилерами Ford о том, чтобы распространять свой автомобиль через них — те были довольны, поскольку Ford на тот момент «провисал» в сегменте лёгких спорткаров.

К 1967 году был представлен первый автомобиль — Siva Sirio с двигателем от Ford Taunus, кардинально переработанным под руководством Конреро и развивающим 145 л.с. Автомобиль публике понравился, был тепло принят критикой, но тут произошло давно ожидаемое — у Кандидо кончились деньги, а новых инвесторов он найти не смог.

В начале 1969 года Кандидо окончательно похоронил своё желание попасть на автомобильный рынок. Было изготовлено всего три Siva Sirio, ни одна из которых не сохранилась до наших дней. Кстати, встречающийся в сети автомобиль Siva Saluki — это другая Siva, британская компания, основанная в 1970-м.



