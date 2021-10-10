На Броварском проспекте легковушка столкнулась с автобусом, шесть человек пострадали

В Киеве на Броварском проспекте в направлении метро Лесная водитель автомобиля "Фольксваген" не справился с управлением и столкнулся с автобусом "Исузу", который двигался впереди.

Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Вследствие столкновения автобус въехал в металлическую опору и опрокинулся.

В столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на

Пятеро пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. В больницу медики госпитализировали троих человек, а другим оказали медицинскую помощь на месте.

Кроме того, врачи в тяжелом состоянии госпитализировали 25-летнего водителя легковушки.

Сведения о событии внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования назначен ряд соответствующих экспертиз для установления обстоятельств этого события и механизма столкновения транспортных средств.

Напомним, во Львовской области автомобиль "Дэу Сенс" столкнулся с отбойником, съехал в кювет и перевернулся, два человека погибли.