Аккумуляторный завод Tesla в Калифорнии способен выдать батарей на 40 ГВт·ч в год

Вчерашнее мероприятие Tesla в Германии позволило главе компании раскрыть планы по выпуску в этой стране электромобилей и тяговых аккумуляторов. Если первые начнут выпускаться уже в следующем месяце, то вторые появятся не ранее конца следующего года. При этом калифорнийское предприятие по выпуску аккумуляторов несколько уступит в производительности немецкому.

Источник изображения: Reuters

Напомним, что вчера Tesla провела день открытых дверей на строящемся предприятии в окрестностях Берлина, пригласив почти 9000 участников для проведения экскурсии и насыщенной культурной программы с возможностью осуществления пробной поездки на электромобилях. Как поясняет Reuters, Илон Маск (Elon Musk) во время своего выступления выразил надежду, что первые серийные машины начнут сходить с местного конвейера уже в следующем месяце, но на проектные мощности предприятие будет выходить дольше, чем велось его строительство. Первый важный для Tesla рубеж — это достижение еженедельного объёма производства в 5000 электромобилей. В пике предприятие в Германии должно выдавать по 10 000 машин в неделю.

Нашли подтверждение и ожидания по поводу источника аккумуляторов, которыми будут оснащаться собираемые в Германии кроссоверы Tesla Model Y. Строящееся по соседству собственное предприятие компании сможет выдавать аккумуляторы в достаточных количествах не ранее конца следующего года, как пояснил Маск. Таким образом, первые партии электромобилей немецкой сборки должны будут полагаться на аккумуляторы из других источников. Проектная мощность подразумевает выпуск в Германии батарей совокупной ёмкостью 50 ГВт·ч в год.

На собрании акционеров Tesla, которое прошло ранее, Илон Маск также пояснил, что строящееся предприятие в калифорнийском Латропе сможет выпускать аккумуляторы совокупной ёмкостью 40 ГВт·ч в год. Для американского бизнеса Tesla это будет большим подспорьем, поскольку позволит увеличить выпуск батарей собственными силами в десять раз. Приоритет будет отдаваться оснащению аккумуляторами электромобилей, но запуск производства в Калифорнии позволит Tesla существенно расширить бизнес по выпуску стационарных систем хранения электроэнергии. Традиционно Tesla вынуждена была полагаться на возможности предприятия в Неваде, эксплуатируемом в партнёрстве с Panasonic.



