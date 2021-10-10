На немецком заводе Tesla разрешили фестиваль, а производство — пока нет

По случаю предстоящего открытия завода Tesla под Берлином на предприятии был открыт крупный однодневный фестиваль. Как ожидается, мероприятие привлечёт тысячи посетителей из Бранденбурга, на сцене выступит множество групп и диджеев. Между тем, местные власти так и не дали разрешения на запуск завода.

На немецком заводе Tesla разрешили фестиваль, а производство — пока нет

Источник: reuters.com

В ближайшие дни глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) надеется всё-таки получить разрешение на начало производства на предприятии, пиковая мощность которого составит 500 тыс. электромобилей в год — за весь 2020 год в Германии было произведено в два раза меньше электромобилей. Компания также огласила планы инвестировать €5 млрд в аккумуляторный завод неподалёку от основного предприятия производительностью 50 ГВт·ч, что опережает планы Volkswagen, чей завод в Зальцгиттере рассчитан на 40 ГВт·ч.

Tesla неоднократно заявляла, что постройка этого предприятия приблизит Германию к достижению её целей в проникновении электромобилей, но некоторые местные жители и экологи всё же недовольны манерой Маска вести бизнес, поскольку она противоречит немецкой деловой культуре. Последняя серия консультаций по поводу общественной обеспокоенности закрывается 14 октября, после чего Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии примет решение одобрить запуск производства или нет. Министр экономики Бранденбурга оценил шансы одобрения на уровне 95 %.

Пока же одобрение получено только на мероприятие — на фестивале могут присутствовать одновременно до 9000 зрителей, несмотря даже на то, что в обычных случаях из-за пандемии это число не должно превышать 5000. В программу развлекательных мероприятий входит даже 1,5-часовая экскурсия по заводу.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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