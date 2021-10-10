В РоSSии самолет с парашютистами "разломился пополам", погибло предварительно 19 человек

На месте авиакатастрофы живыми нашли 7 человек.

В РоSSии самолет с парашютистами "разломился пополам", погибло предварительно 19 человек
Фото: interfax.ru

В Татарстане (РоSSия) в результате аварии двухмоторного самолета L-410 с парашютистами погибли по меньшей мере 19 человек.

Об этом пишет interfax.ru со ссылкой на спасателей.

Известно, что самолет местного аэроклуба разбился в Мензелинском районе республики. На борту находились 23 человека - 21 парашютист и 2 члена экипажа.

После аварии самолет разломился пополам и загорелся, огонь удалось быстро потушить.

Вместе с тем, позже стало известно, что на месте авиакатастрофы живыми нашли 7 человек.

Как изданию сообщил источник, основной причиной аварии сейчас считают отказ техники. "По предварительным данным, во время полета произошел отказ, пилот попытался совершить вынужденную посадку, однако удар о землю оказался очень сильным", - сообщил он.

Напомним, румынский миллиардер Дан Петреску погиб в авиакатастрофе в Италии. На борту, кроме семьи Петреску, были еще пять человек. Все погибли.

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