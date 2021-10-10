В РоSSии самолет с парашютистами "разломился пополам", погибло предварительно 19 человек
На месте авиакатастрофы живыми нашли 7 человек.
В Татарстане (РоSSия) в результате аварии двухмоторного самолета L-410 с парашютистами погибли по меньшей мере 19 человек.
Об этом пишет interfax.ru со ссылкой на спасателей.
Известно, что самолет местного аэроклуба разбился в Мензелинском районе республики. На борту находились 23 человека - 21 парашютист и 2 члена экипажа.
После аварии самолет разломился пополам и загорелся, огонь удалось быстро потушить.
Вместе с тем, позже стало известно, что на месте авиакатастрофы живыми нашли 7 человек.
Как изданию сообщил источник, основной причиной аварии сейчас считают отказ техники. "По предварительным данным, во время полета произошел отказ, пилот попытался совершить вынужденную посадку, однако удар о землю оказался очень сильным", - сообщил он.
Напомним, румынский миллиардер Дан Петреску погиб в авиакатастрофе в Италии. На борту, кроме семьи Петреску, были еще пять человек. Все погибли.