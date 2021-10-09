Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников Украины

Дополнительные поезда будут курсировать с 12 по 18 октября.

Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников Украины
Фото: sannews.com.ua

Укрзализныця назначила 15 дополнительных поездов ко Дню защитников и защитниц Украины с 12 по 18 октября.

В западном направлении назначено 6 дополнительных поездов:

№217/218 Киев - Рахов (отправление из Киева 13 и 16 октября, из Рахова - 14 и 17 октября);

№239/207 Киев - Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода - 14 и 17 октября);

№202/201 Ковель - Киев (из Ковеля 12 и 17 октября, из Киева - 13 и 18 октября);

№235/236 Киев - Ужгород (из Киева 13 и 16 октября, из Ужгорода - 15 и 17 октября);

№250/249 Черновцы - Киев (из Черновцов 12 и 17 октября, из Киева - 13 и 18 октября);

№207/229 Киев - Ужгород (из Киева 13 октября, из Ужгорода - 17 октября).

В восточном направлении назначены 2 дополнительных поезда:

№254/253 Киев - Запорожье, Мариуполь (из Киева 13 октября, из Мариуполя - 17 октября);

№124/123 Киев - Константиновка (из Киева 13 и 16 октября, из Константиновки - 14 и 17 октября).

В южном направлении назначены 4 дополнительных поезда:

№298/297 Николаев - Киев (из Николаева 12 и 17 октября, из Киева - 13 октября);

№204/203 Одесса - Киев (из Одессы 12 октября, из Киева - 13 октября);

№298/297 Киев - Херсон (из Киева 18 октября);

№268/203 Одесса - Киев (из Одессы 17 октября).

Также назначены три дополнительных поезда, которые соединят города-миллионники:

№241/242 Харьков - Одесса (отправление из Харькова 13 и 16 октября, из Одессы - 14 и 17 октября);

№168/167 Львов - Одесса (отправление из Львова и Одессы 17 октября);

№211/212 Харьков - Львов (из Харькова 13 и 16 октября, из Львова - 14 и 17 октября);

Кроме того, на праздничные дни Укрзализныця назначает дополнительные рейсы поездов №26/25 Одесса - Ивано-Франковск (12 октября из Одессы и 16 октября из Ивано-Франковска), №136/135 Черновцы - Одесса (из Черновцов 12, 14 и 16 октября , из Одессы 13, 15 и 17 октября) и продлит маршрут следования поезда № 779/780 Сумы - Киев в Винницу (отправление поезда туда и обратно 14 октября).

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