6 малоизвестных производителей самолётов Австралии

Австралия – это бесконечные пустынные просторы и много-много воды вокруг. Немудрено, что в этом государстве, занимающем целый континент, существует целый ряд производителей самолётов. О них сегодня и поговорим.

6 малоизвестных производителей самолётов Австралии

Australian Aircraft Kits (Тари, Новый Южный Уэльс). Основанная в 2003 году компания, делающая лёгкие самолёты в виде кит-комплектов, а также в полностью собранном состоянии. Всего в линейке четыре достаточно типовых модели, оборудованные мощными шасси и колёсами большого диаметра для облегчения посадок на провинциальных аэродромах с неасфальтированной взлётно-посадочной полосой. На снимке — модель AAK Hornet STOL, самая массовая модель компании.

6 малоизвестных производителей самолётов Австралии

Brumby (Коура, Новый Южный Уэльс). В принципе, аналог AAK, но появившийся на год позже, в 2004-м. Также строит лёгкие самолёты в полностью собранном виде и в виде кит-комплектов, три модели монопланов, отличающихся конструкцией. На снимке — серийный Brumby 610 Evolution.

6 малоизвестных производителей самолётов Австралии

Foxcon (Маккай, Квинсленд). И ещё один производитель ровно такого же типа. Популярность однотипных кит-самолётов обусловлена именно востребованностью — их, недорогие и простые в сборке и управлении, покупают даже фермеры для облёта своих угодий. Foxcon основан в 1995 году, предлагает четыре модели, кит-комплект стоит в среднем $52500, но можно купить его часть, а остальные детали изготовить самостоятельно по предоставляемым чертежам. На снимке — самая ходовая модель Foxcon Terrier 200.

6 малоизвестных производителей самолётов Австралии

Australian Lightwing (Баллина, Новый Южный Уэльс). Бренд компании Howard Hughes Engineering, названной в честь Говарда Хьюза. Строит малые спортивные и наблюдательные самолёты, а также малые бизнес-джеты на шесть мест в исполнении «люкс». На снимке — спортивная модель Australian Lightwing Sport 2000, существующая в ряде модификаций, в том числе амфибийной. Всего в линейке компании 7 различных моделей.

6 малоизвестных производителей самолётов Австралии

Jabiru (Бандаберг, Квинсленд). Производитель лёгких кит-самолётов, имеющий, помимо Австралии, филиал в ЮАР. Компания основана в 1988 году и характерна тем, что оснащает свои модели двигателем собственной разработки (большинство подобных фирм закупает двигатели у сторонних производителей). На снимке — модель Jabiru J170-D, разработанная под американский стандарт лёгких самолётов ASTM 2245.

6 малоизвестных производителей самолётов Австралии

Seabird (Харви-Бей, Квинсленд). В 1983 году эта компания начинала как производитель чужих самолётов по лицензии, а в 1996-м представила и первую модель собственной разработки — Seabird Seeker. Ныне компания производит её второе поколение — Seebird SB7L-360 Seeker II в двух модификациях с двигателем Lycoming. Самолёт в первую очередь предназначен для наблюдательных целей — его компоновка и остекление кабины обеспечивают пилоту максимальную обзорность.

6 малоизвестных производителей самолётов Австралии
Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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