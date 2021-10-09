Стоит как iPhone: в Украине начали продавать очень дешёвый электромобиль

В Украине начались продажи нового миниатюрного электрокара ANAIG Quick ANJ3000 с запасом хода в 70 км. Он стоит 80 тыс. гривен, передаёт today.ua .

Этот субкомпактный электромобиль получил кузов необычного дизайна и два сиденья (второе расположено за первым). Его длина составляет 2300 мм, ширина — 1190 мм, высота — 1485 мм, а колесная база — 1715 мм. Весит эта машина всего 473 кг.

Оснащается такой электрокар электромотором мощностью 4-6 л.с. и двумя аккумуляторами общей емкостью 10,8 кВтч. Запас хода – 70 км. Максимальная скорость – 45 км/ч. Аккумулятор можно полностью подзарядить от домашней розетки за 8 часов.

В комплектацию входит центральный замок, электростеклоподъемники, аудиосистема и камера заднего вида. Перед водителем находится приборная панель (спидометр и два ЖК дисплея). Сиденье водителя регулируется вперед/назад, есть возможность изменить угол наклона спинки. Каждое сиденья оснащено ремнем безопасности.

В Китае есть версия такого электрокара с более емкой батареей. У нее запас хода составляет 120 км.