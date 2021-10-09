На Львовщине легковой автомобиль влетел в отбойник, погибли два человека

40-летний водитель не справился с управлением.

Во Львовской области автомобиль "Дэу Сенс" столкнулся с отбойником, съехал в кювет и перевернулся. Два человека погибли.

Об этом сообщили в областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 октября около полуночи на автодороге "Киев-Чоп" возле села Хоросно Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, 40-летний водитель автомобиля не справился с управлением.

В результате происшествия водитель автомобиля и его пассажир, 27-летний житель Львова, получили телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, в результате автомобильной аварии на трассе Одесса-Южный, которая произошла вечером 5 октября, пострадали пять человек. Одна из пострадавших впоследствии скончалась в больнице.

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