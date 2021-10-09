Названы самые технологичные автомобильные бренды 2021 года

Американская компания J.D. Power опубликовала итоги исследования 2021 года уровня технологических инноваций в автомобильной промышленности. Высший рейтинг за технологии получили бренды Genesis и Hyundai.

Рейтинг J.D. Power в нынешнем году основан по данным опроса более 110 тысяч владельцев автомобилей. Они были опрошены через 90 дней после покупки машины.

Genesis занимает первое место среди автопроизводителей в целом, а также среди производителей автомобилей премиум-класса. Южнокорейский бренд набрал 634 балла.

В премиальном сегменте за ним следуют Cadillac (551), Volvo (550), BMW (545) и Mercedes-Benz (523). Напомним, что в 2020 году первое место в аналогичном рейтинге заняла компания Volvo.

Hyundai назван самым технологичным производителем в сегменте массового рынка - 519 баллов. На втором месте Kia (510), на третьем - Nissan (502). Замыкают пятерку лучших Subaru (499) и GMC (498).

Нужно сказать, что на самом деле самый высокий балл среди всех брендов у компании Tesla (668 баллов), но она не оценивается, так как не соответствует критериям рейтинга.

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