На автобанах Германии хотят ограничить максимальную скорость

В Германии вновь заговорили об ограничения скорости на автобанах. Это произошло после федеральных выборов, на которых победу одержала партия социал-демократов (СДПГ).

На автобанах Германии хотят ограничить максимальную скорость

Сторонники ограничения скорости на немецких автобанах утверждают, что такой шаг позволит снизить в Германии уровень выбросов СО2 на 2 миллиона тонн в год. И партия СДПГ считает, что такое ограничение нужно ввести.

Раньше в Германии уже поднимали вопрос об ограничения скорости, но тогда нашлось много противников. Например, против был всеобщий автомобильный клуб ADAC, который является крупнейшей организацией, объединяющей немецкий автомобилистов. ADAC тогда говорил, что количество ДТП и смертей на автобанах Германии такое же, как в странах с аналогичной дорожной инфраструктурой.

Теперь ADAC не против того, чтобы на автобанах ввели ограничение скорости. Кроме того, согласно опросам, сейчас около 50% немецких водителей согласны, чтобы на автобанах ввели ограничения по скорости.

Сейчас в Германии ведутся активные переговоры между политиками и общественными организациями об ограничения скорости на автобанах. Похоже, немецким водителям скоро придется забыть про высокие скорости.

Напомним, ранее стало известно, где в Украине появятся первые автобаны.


Максимов Віталій, Тудей

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